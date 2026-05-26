Cecchetto lancia la Notte Rosa in piazza Saffi | Siamo il nuovo Festivalbar

Venerdì 19 giugno, in piazza Saffi a Forlì, si svolgerà la tappa della Notte Rosa 2026 intitolata “Hit's Summer”. L’evento prevede un concerto gratuito di Rocco Hunt. Durante la presentazione dell’evento, uno dei promotori ha affermato che questa manifestazione rappresenta il nuovo Festivalbar. La serata segna l’apertura ufficiale dell’estate romagnola nel centro della città.

L’estate romagnola è pronta a partire nel cuore di Forlì. È stata presentata ufficialmente la tappa forlivese della Notte Rosa 2026, intitolata “Hit's Summer”, che venerdì 19 giugno porterà in Piazza Saffi il concerto gratuito di Rocco Hunt. Alla presentazione era presente anche il produttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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