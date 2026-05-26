Arezzo, il segretario regionale Pd ha commentato che il centrosinistra vende cara la pelle nel campo largo, nonostante le difficoltà. Ceccarelli, candidato locale, ha ammesso di sperare in un risultato migliore e ha proposto di unire le alternative politiche. La campagna elettorale si è conclusa con il voto, senza risultati ufficiali ancora comunicati, ma si evidenzia la volontà di rafforzare l’unione tra le forze di centrosinistra.

di Francesco Ingardia "Quando il centrosinistra è unito vince". E infatti ad Arezzo il campo largo paga dazio: civetta ricevuta e registrata dal segretario regionale Pd Emiliano Fossi. Tanto che nella manita rossa rifilata al primo turno al centrodestra (Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline, Cascina) manca la menzione del sesto mignolino. Tutto rinviato al ballottaggio del 7 e 8 giugno. Solo che i progressisti di Vincenzo Ceccarelli partono già in debito d’ossigeno. Perché per quanto il pronostico della vigilia sia stato rispettato, quello della sfida per Palazzo Cavallo con Marcello Comanducci, la speranza disattesa è stata duplice:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceccarelli paga dazio ma rilancia: "Speravo in un divario minore. Patto per unire le alternative"

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