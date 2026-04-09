Guerre in Iran la Brianza paga dazio | Spese aumentate per l' 84 per cento delle imprese

Le tensioni in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno portato a un aumento delle spese per le imprese in Brianza, interessate dall’84 per cento delle attività economiche locali. Questa situazione è stata segnalata dal segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco, che ha evidenziato come le aziende della zona abbiano subito conseguenze economiche dirette legate ai recenti eventi internazionali.

suoi effetti in Brianza. È quanto denuncia Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco anche a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz.“Il nuovo conflitto – spiega Scaccabarozzi - ha indotto repentini e significativi incrementi nei prezzi delle materie prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Divario territoriale nell’istruzione: in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871, il Sud paga ancora dazio Temi più discussi: Dopo il collasso della diplomazia, gli Stati Uniti affrontano una guerra con l’Iran che non possono concludere facilmente; Guerra in Iran, la diretta | Trump: domani scadenza definitiva per un accordo con Teheran; Iran, la guerra arriva fino ai distributori USA; Guerra in Iran, la diretta | Ghalibaf: gli americani hanno violato il cessate il fuoco. E Israele riapre l’aeroporto di Tel Aviv. Guerra in Iran, Giorgetti: se la crisi continua risposta Ue su extra-profitti e stop al Patto di Stabilità«Le revisioni in ribasso delle prospettive di crescita risultano limitate e ascrivibili prevalentemente a fattori esogeni e temporanei» ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze ... milanofinanza.it Guerra in Iran, la tregua mette d’accordo tutte le forze politiche. Tajani: l’Italia fa la sua parte per la paceRestano tra i partiti, sia di maggioranza che di opposizione, preoccupazione e critiche per la stabilità futura ... milanofinanza.it #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di guerre, lo sport promuove la logica dell’incontro. Durante l’udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, il Papa ha ricordato il valore profondo dello sport in un mondo segnato - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com