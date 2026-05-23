Guerrieri paga dazio A imporsi è Gurri

Notizia in breve

Andrea Guerrieri è stato eliminato nelle semifinali del torneo Challenger di Cervia, dove aveva ottenuto alcune vittorie in precedenza. La sua corsa si è conclusa con una sconfitta contro Gurri, che si è imposto nel match. La competizione si è svolta su campi in cemento e ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni. Guerrieri aveva raggiunto questa fase dopo aver superato vari avversari nelle prime eliminatorie, ma non è riuscito a proseguire oltre.