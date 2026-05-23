Guerrieri paga dazio A imporsi è Gurri
Andrea Guerrieri è stato eliminato nelle semifinali del torneo Challenger di Cervia, dove aveva ottenuto alcune vittorie in precedenza. La sua corsa si è conclusa con una sconfitta contro Gurri, che si è imposto nel match. La competizione si è svolta su campi in cemento e ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni. Guerrieri aveva raggiunto questa fase dopo aver superato vari avversari nelle prime eliminatorie, ma non è riuscito a proseguire oltre.
Termina in semifinale la corsa di Andrea Guerrieri nel Challenger di Cervia. Dopo aver vinto davanti al pubblico amico del Circolo Tennis Reggio domenica scorsa, il ventisettenne correggese – che negli ultimi mesi ha scalato tantissimi posti nelle classifiche del ranking Atp – paga dazio nel penultimo atto della manifestazione romagnola, sconfitto con un duplice 7-5 dallo spagnolo Max Alcala Gurri, che rimonta nel secondo parziale dopo esser stato sotto 4-0. In terra ravennate, in precedenza, l’attuale numero 252 del ranking aveva eliminato dapprima l’ucraino Oleg Prihodko (6-7, 6-3, 6-2), per poi superare nel remake della finale di domenica scorsa della Camparini Gioielli cup il mancino palermitano Gabriele Piraino (6-1, 6-4); nei quarti, invece, il 7-6, 7-5 a Carlo Alberto Caniato dopo due set vissuti tutti sul filo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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