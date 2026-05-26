Un uomo è stato arrestato a Ceccano dopo 14 anni di fuga, accusato di rapina e violenza sessuale. Nei giorni precedenti, erano stati arrestati altri due complici coinvolti nel reato. Le forze dell’ordine sono riuscite a individuarlo grazie a indagini che hanno portato alla sua identificazione e localizzazione. L’arresto è stato effettuato in un’abitazione del centro cittadino, senza incidenti. L’uomo è stato trasferito in carcere.

? Punti chiave Chi sono gli altri due complici già catturati nei giorni scorsi?. Come sono riusciti i Carabinieri a rintracciare il latitante dopo 14 anni?. Quali dettagli rivelano il coinvolgimento dei tre uomini nello stesso crimine?. Perché la giustizia è arrivata solo ora per i fatti del 2012?.? In Breve Pena residua di 9 anni e 9 mesi per il quarantacinquenne.. Arresti precedenti di altri due uomini di Ceccano per fatti del 2012.. Ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.. Operazione condotta dai Carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano.. I Carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano hanno condotto ieri l’arresto di un uomo di 45 anni, coinvolto in gravi reati commessi nel territorio di Ceccano nel lontano 2012. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceccano, arrestato dopo 14 anni: 9 anni per rapina e violenza sessuale

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