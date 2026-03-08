Violenza sessuale su minore 6 anni fa 49enne arrestato dopo la condanna

La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato un uomo di 49 anni, condannato in via definitiva per violenza sessuale su un minore. L’arresto è stato eseguito dopo che la condanna è diventata definitiva. La vicenda riguarda un episodio avvenuto circa sei anni fa. L’uomo è stato trasferito in carcere in esecuzione dell’ordine di arresto.

Beccato a Reggio Emilia dalla Polizia. La pena definitiva di tre anni e 10 mesi scatta dopo un reato commesso nel 2020 ai danni di un minore; rintracciato durante un controllo di routine, ora si trova in carcere La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha eseguito un arresto nei confronti di un uomo italiano di 49 anni, condannato in via definitiva per violenza sessuale. L'uomo era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli. Il 49enne era stato riconosciuto colpevole di un reato commesso nel 2020 in provincia di Caserta, ai danni di un minore.