Rapina e violenza sessuale di gruppo a Ceccano | in carcere dopo 14 anni

Due uomini di 43 e 41 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Ceccano e portati in carcere dopo 14 anni. Era stato emesso un ordine di esecuzione per la loro carcerazione dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. I due sono coinvolti in una rapina e violenza sessuale di gruppo avvenute nella zona. L'arresto è stato eseguito nei giorni scorsi, dopo un lungo periodo di latitanza.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno tratto in arresto due uomini del posto, rispettivamente di 43 e 41 anni, in ottemperanza agli ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.I provvedimenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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