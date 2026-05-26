C' è un gatto intrappolato nell' ex convento delle Clarisse | l' appello dell' Enpa di Chieti VIDEO

Un gatto è rimasto intrappolato nell'ex convento delle Clarisse nel centro di Chieti da oltre un giorno. L’Enpa locale ha diffuso un appello per chiedere aiuto, descrivendo la situazione come difficile. Non sono stati forniti dettagli sul tentativo di estrazione o sulle condizioni del felino. La richiesta di intervento rimane aperta per recuperare l’animale e garantire la sua sicurezza.

C'è un gattino da un giorno intrappolato all'interno dell'ex convento delle Clarisse in centro a Chieti: a lanciare l'allarme è l'Enpa locale descrivendo una situazione di difficoltà.Il felino risulta intrappolato, senza possibilità di essere nutrito, piange disperatamente da una feritoia della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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