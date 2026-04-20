Addio Cettino | Deruta piange il gatto ucciso a calci l' Enpa chiede giustizia

A Deruta, un gatto di quattordici anni è stato ucciso a calci, provocando dolore tra i residenti. Il felino, conosciuto e amato nel centro storico della città, è stato trovato vittima di violenza. L’Enpa ha richiesto un’indagine per fare luce sull’accaduto. La notizia ha suscitato rabbia e commozione tra chi conosceva l’animale, che era diventato parte integrante della vita del quartiere.