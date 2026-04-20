Addio Cettino | Deruta piange il gatto ucciso a calci l' Enpa chiede giustizia
A Deruta, un gatto di quattordici anni è stato ucciso a calci, provocando dolore tra i residenti. Il felino, conosciuto e amato nel centro storico della città, è stato trovato vittima di violenza. L’Enpa ha richiesto un’indagine per fare luce sull’accaduto. La notizia ha suscitato rabbia e commozione tra chi conosceva l’animale, che era diventato parte integrante della vita del quartiere.
Per quattordici anni ha attraversato le vie del centro storico della città della ceramica, con quella "bellezza semplice che solo gli animali sanno donare". Cettino, il gatto simbolo di Deruta, non c'è più. È stato ucciso a calci da ignoti, un gesto di crudeltà che ha sconvolto la comunità e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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