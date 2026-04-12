Gatto investito a Capezzano | vivo per miracolo l' appello delle animaliste

A Capezzano, un gatto è stato investito e lasciato ferito sull'asfalto da un'auto che si è dato alla fuga. La salvezza dell'animale è arrivata grazie all'intervento di una giovane, che lo ha trovato in condizioni critiche e lo ha portato in salvo. L'episodio ha suscitato l'attenzione delle associazioni animaliste, che hanno lanciato un appello affinché vengano intensificati i controlli e le sanzioni contro chi investe e abbandona gli animali.

E' stato investito a Capezzano e lasciato agonizzante sull'asfalto, da un pirata della strada, Derek, un dolce gatto provvidenzialmente salvato da una giovane. Tramontata l'ipotesi della soppressione, alla clinica Ckeck Up Vet e grazie alla Lega del Cane, nonché alle volontarie Kikka e Marika, il.🔗 Leggi su Salernotoday.it "Strage di cinghiali a Rapallo", la denuncia delle associazioni animaliste"Le guardie regionali non rispettano le prescrizioni per la bio-sicurezza, dalle foto risulta solo l'uso dei guanti, questo fatto sarà segnalato agli... Gatto Rossini investito e ucciso, gogna social (infondata) per l’investitore. La ricostruzioneRovigo piange la scomparsa di Rossini, il gatto diventato un’icona della città, investito da un’auto in via Celio.