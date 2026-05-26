Cdp blinda Nexi a ridosso del 30%

Il Tesoro blinda Nexi. Il consiglio di amministrazione di Cdp Equity ha infatti approvato la possibilità di aumentare la partecipazione nella paytech bancaria dall'attuale 19,14% fino al 29,9 per cento. Il primo azionista di Nexi sarebbe al momento il fondo Hellman & Friedman con il 22,2%, mentre il flottante è decisamente alto (58,6%). È stata deliberata la sottoscrizione di contratti derivati fino all'8% del capitale sociale, che potranno avere regolamento in azioni ove ottenute le necessarie autorizzazioni. Inoltre, la partecipazione potrà essere aumentata anche attraverso acquisti diretti da parte di Cdp Equity, si legge sulla nota della società guidata da Fabio Barchiesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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