Cdp Equity sale in Nexi | via libera all’aumento della partecipazione fino al 29,9%

Cdp Equity ha approvato l’avvio delle procedure per aumentare la propria partecipazione in Nexi fino al 29,9% del capitale sociale. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della società del gruppo Cdp. L’obiettivo è di incrementare la quota di partecipazione, senza specificare la data di completamento dell’operazione. La mossa riguarda la crescita della presenza nel capitale di Nexi, società attiva nel settore dei pagamenti digitali.

Il consiglio di amministrazione di Cdp Equity Spa, società del gruppo Cdp, ha approvato l’avvio delle procedure per incrementare la partecipazione in Nexi Spa fino a un massimo del 29,9% del capitale sociale. La decisione è stata deliberata nel corso della riunione del cda che si è svolta ieri e rappresenta un ulteriore rafforzamento della presenza di Cdp Equity all’interno del gruppo specializzato nei pagamenti digitali e nelle infrastrutture tecnologiche per il settore finanziario. Come parte della strategia approvata, Cdp Equity ha deliberato la sottoscrizione di contratti derivati fino all’8% del capitale sociale di Nexi, strumenti che potranno essere regolati in azioni una volta ottenute le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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