Cavernago sfonda il muro dei 3mila abitanti | Qui qualità della vita e servizi

Cavernago ha superato i 3.000 abitanti, diventando ufficialmente un comune con questa cifra. La crescita demografica si riflette anche nell’aumento dei servizi e delle strutture locali. La popolazione si è consolidata nel tempo, portando a un incremento delle attività commerciali e delle infrastrutture. La variazione numerica si evidenzia in modo evidente rispetto alle rilevazioni precedenti.

Cavernago. Superata ufficialmente la soglia dei 3mila abitanti. Il paese dei due Castelli raggiunge quota 3.027 residenti, secondo i dati aggiornati del Comune, con un incremento progressivo consolidato negli ultimi anni. Il risultato arriva dopo un percorso di crescita costante: nel 2016, al 31 dicembre, la popolazione era pari a 2.620 unità. Dal 2020 il dato ha continuato a salire in modo regolare, fino al superamento della soglia attuale. Per il sindaco Giuseppe Togni quello appena raggiunto è un traguardo che conferma l’ attrattività del territorio. “Cavernago – spiega – ha risposto bene sia in termini di nuove costruzioni sia di persone che hanno deciso di prendere casa qui”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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