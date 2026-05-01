La UEFA ha annunciato che il valore complessivo dei diritti televisivi della Champions League supera i 5 miliardi di euro all’anno. Questi diritti sono stati assegnati a diverse emittenti in vari paesi, con alcuni contratti che prevedono pagamenti significativi. La cifra rappresenta un record nel settore e riflette l’interesse globale per la competizione. Le trattative per i diritti sono state condotte negli ultimi mesi e hanno coinvolto più di un’azienda broadcasting.

Quanto valgono i nuovi diritti tv della Champions League?. Più di 5 miliardi di euro l’anno. È la cifra che emerge dall’inchiesta di Bloomberg: la Uefa ha chiuso accordi per il ciclo 2027-2031 in 19 territori tra Europa e continente americano (esclusi gli Stati Uniti) con un incremento del 40% rispetto al ciclo in corso. I contratti riguardano tutte e tre le competizioni europee per club: Champions League, Europa League e Conference League. L’aumento è significativo se si considera che già nel ciclo precedente i diritti tv erano cresciuti di circa il 20% nei cinque mercati europei principali — Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna. Il nuovo formato della Champions, con la fase campionato che ha moltiplicato i big match fin dalle prime giornate, ha fatto lievitare il valore del prodotto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa sfonda il muro dei 5 miliardi con i nuovi diritti tv della Champions: chi paga e quanto

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