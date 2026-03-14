il diesel sfonda anche qui il muro dei due euro

Il prezzo del diesel supera per la prima volta i due euro al litro, segnando un nuovo record. La tensione internazionale, con Israele e Stati Uniti coinvolti in un conflitto con l’Iran, sta influendo sui mercati dell’energia e contribuendo all’aumento dei costi. La situazione si riflette direttamente sui prezzi alla pompa, dove il diesel si apprezza in modo significativo.

La guerra contro l’Iran scatenata da Israele e Stati Uniti sta facendo aumentare, tra gli altri, il prezzo di benzina e diesel. Con la magra consolazione che l’ Umbria è una delle regioni in cui il prezzo medio dei carburanti resta tra i più bassi in italia. E’ quello che rileva l’ Unione Nazionale Consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit. Nella nostra regione il prezzo medio per il diesel ha superato ormai da giorni i due euro e ieri per un litro ne servivano 2,031 di euro. Quanto alla benzina la soglia è di 1,807 euro. In verità nelle pompe "bianche" il prezzo nel perugino è ancora di 1,697 e di 1,847 (self service). Il gasolio in modalità self sfonda in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera oggi il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane, ricorda l’Unione consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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