Domani arriva nei cinema italiani il film ‘Io non ti lascio solo’, diretto dal regista di origine carrarese Fabrizio Cattani. La pellicola sarà proiettata fino al 25 maggio alla sala Garibaldi. Precedentemente, il film era stato inserito nel calendario di programmazione della città, ma successivamente è stato rimosso. La decisione di far partire la distribuzione nazionale coincide con la disponibilità nelle sale di tutta Italia, a partire dalla data di uscita ufficiale.

Da domani nei cinema italiani esce ‘Io non ti lascio solo’ del regista carrarese Fabrizio Cattani e alla sala Garibaldi si potrà vedere fino al 25 maggio. Un’opera indipendente costruita con passione, sacrificio e la volontà di portare sul territorio un cinema libero, autentico e lontano dalle logiche puramente commerciali. Ma l’uscita del film per il regista di Colonnata porta inevitabilmente anche a una riflessione amara. "Ho accettato con piacere l’invito dell’assessora Gea Dazzi a portare il film a Carrara - spiega Cattani -. Proprio per questo motivo avevamo successivamente proposto la proiezione anche a Massa per la settimana seguente, in modo da coinvolgere tutto il territorio e permettere al maggior numero possibile di persone di vedere il film. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce il film ‘Io non ti lascio solo’: "Era già programmato in città: a Massa è stato ’cancellato’"

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