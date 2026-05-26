Mercoledì 27 maggio alle 21, si gioca la partita di ritorno dei playoff di Serie C tra Catania e Ascoli. I marchigiani hanno vinto con un largo margine in casa, lasciando il Catania in una posizione difficile. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati, mentre i pronostici indicano già un'ipoteca sulla finale per l’Ascoli. La squadra di casa deve vincere con un ampio margine per qualificarsi.

Un Ascoli sensazionale ha strapazzato in casa il Catania di Toscano che ora è chiamato all’impresa per poter conquistare la finale dei playoff di Serie C. Annichiliti gli etnei da una squadra deflagrante e in gran forma, venuta fuori alla distanza anche sotto il profilo atletico e che ha messo a nudo tutti i limiti dei siciliani in trasferta. Un poker senza attenuanti con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Ascoli (playoff mercoledì 27 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I marchigiani hanno già ipotecato la finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lunedi da Leoni del 25 maggio 2026 - Potenza: lavori in corso

Notizie e thread social correlati

Catania-Ascoli (mercoledì 27 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I marchigiani hanno già ipotecato la finaleL'Ascoli ha vinto con un punteggio schiacciante in casa contro il Catania, che ora deve vincere la partita di ritorno per qualificarsi alla finale...

Catania-Ascoli (mercoledì 27 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Ascoli ha vinto in casa contro il Catania con un risultato schiacciante, complicando la strada della squadra etnea verso la finale dei playoff di...

Temi più discussi: Calcio: nei Playoff di Serie C l'Ascoli stende il Catania 4-0; Playoff di Serie C, l'Ascoli ne fa 4 al Catania: finale a un passo. Salernitana-Brescia 1-1 nel recupero; Play-off. Debacle Catania a casa dell'Ascoli: è finita 4 a 0; Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C.

Catania-Ascoli Semifinale playoff - ritorno Mercoledì 27 Maggio Stadio Angelo Massimino Ore 21:00 x.com

Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli: orari e formazioniPlayoff Serie C, stasera di ritorno delle semifinali con Catania-Ascoli e Union Brescia-Salernitana: si decidono le finaliste ... fanpage.it

Catania-Ascoli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Catania-Ascoli di Mercoledì 27 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net