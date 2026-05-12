Hearts-Falkirk mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la partita tra Hearts e Falkirk al campo di Tynecastle. Gli Hearts sono una delle squadre di prima divisione, mentre Falkirk si trova in fondo alla classifica del girone “Championship”. La partita si svolgerà in una serata di metà settimana, con le formazioni ancora da ufficializzare e le quote di scommessa disponibili sui principali bookmaker.

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Gli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Gli uomini di Derek McInnes hanno inciampato, per modo di dire, perché non era una trasferta facile, nella loro corsa alla gloria nella massima serie, pareggiando 1-1 in trasferta contro il Motherwell sabato sera. Il Celtic ne ha approfittato per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Motherwell-Celtic (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiÈ stata una stagione altalenante per il Celtic, ma se vinceranno le ultime due partite, a cominciare da questa insidiosa trasferta a Motherwell, si... Argomenti più discussi: Hearts v Falkirk: leaders eye breathing space as visitors hunt a statement in the Championship group; Streaming gratis Hearts-Falkirk: la diretta tv live della partita; Dove vedere Celtic-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Hearts - Falkirk: analisi e quote. Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/AYrGBgR #scommesse #pronostici x.com Thread post-partita: Motherwell 1-1 Hearts - Gli Hearts perdono punti in una corsa per il titolo molto serrata reddit Hearts-Falkirk streaming gratis: le formazioni e la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Hearts-Falkirk in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it