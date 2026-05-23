Ascoli-Catania domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Alle 18:00 di domenica 24 maggio 2026 si sfidano allo stadio Del Duca Ascoli e Catania, le ultime due squadre ancora in corsa per la promozione in serie B. Le formazioni sono state annunciate, con le rispettive panchine pronte a schierare le proprie strategie. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra le due formazioni, entrambe determinate a conquistare i tre punti in questa sfida decisiva.
Sono rimaste solo 4 squadre a giocarsi la serie B e due di queste sono Ascoli e Catania di scena quest’oggi allo stadio Del Duca. I marchigiani hanno sudato forse troppo per aver ragione di un ottimo Potenza, piegato solamente nel finale da un gol di Chakir. Tanta fatica per la squadra di Tomei che ha fatto ricorso alla sua ottima difesa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
La Piazza bianconera - Puntata del 21 maggio 2026 - Ospite: Massimo Silva
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