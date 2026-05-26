La Vis Novafeltria ha battuto il Casumaro, chiudendo la stagione dei rossoblù. La squadra di casa, finora protagonista di una stagione movimentata, non è riuscita a evitare la sconfitta. Ora si attende una decisione dal Crer riguardo a un possibile ripescaggio in Eccellenza. La partita si è conclusa con il risultato favorevole agli ospiti, confermando la supremazia della Vis Novafeltria sul campo.

La Vis Novafeltria si conferma bestia nera del Casumaro e mette così la parola fine alla stagione sopra le righe dei rossoblù, che attendono ora indicazioni dal Crer per un possibile ripescaggio in Eccellenza. Nella semifinale dello spareggio regionale, gli uomini di Rambaldi devono recriminare per l’iniziale vantaggio a firma Govoni poi dilapidato nella ripresa; il secondo tempo è stato fatale e ha visto la rimonta dei padroni di casa, che hanno bissato il successo nella semifinale di Coppa (poi vinta) e ora si giocheranno la finalissima regionale contro i reggiani del Castellarano. Al Casumaro rimane qualche rimpianto ma anche la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Casumaro, stagione sopra le righe. Ma per l’Eccellenza serve attendere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, la prof e l'amante giornalista pedofilo: «Non ho mai toccato mia figlia e i miei nipoti. Le foto e le chat? Sopra le righe, ma innocenti»Una docente e giornalista è coinvolta in un procedimento giudiziario riguardante presunte immagini e chat ritenute inappropriate.

Rivals 2 è così gioiosamente sopra le righe, che le si perdona ogni eccessoRivals 2 si presenta come un gioco che non teme di esagerare, portando avanti uno stile molto colorato e pieno di energia.

Argomenti più discussi: Casumaro, stagione sopra le righe. Ma per l’Eccellenza serve attendere; Promozione: gara importante in Romagna per scalare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi. Casumaro spareggia con la Vis Novafeltria.

Casumaro, stagione sopra le righe. Ma per l’Eccellenza serve attendereLa Vis Novafeltria si conferma bestia nera del Casumaro e mette così la parola fine alla stagione sopra le righe dei rossoblù, che attendono ora indicazioni dal Crer per un possibile ripescaggio in Ec ... sport.quotidiano.net

Promozione: gara importante in Romagna per scalare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi. Casumaro spareggia con la Vis NovafeltriaNon è ancora finita la stagione del Casumaro, che affronta oggi pomeriggio (16.30) la Vis Novafeltria nella semifinale ... ilrestodelcarlino.it