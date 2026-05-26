Casumaro stagione sopra le righe Ma per l’Eccellenza serve attendere
La Vis Novafeltria ha battuto il Casumaro, chiudendo la stagione dei rossoblù. La squadra di casa, finora protagonista di una stagione movimentata, non è riuscita a evitare la sconfitta. Ora si attende una decisione dal Crer riguardo a un possibile ripescaggio in Eccellenza. La partita si è conclusa con il risultato favorevole agli ospiti, confermando la supremazia della Vis Novafeltria sul campo.
La Vis Novafeltria si conferma bestia nera del Casumaro e mette così la parola fine alla stagione sopra le righe dei rossoblù, che attendono ora indicazioni dal Crer per un possibile ripescaggio in Eccellenza. Nella semifinale dello spareggio regionale, gli uomini di Rambaldi devono recriminare per l’iniziale vantaggio a firma Govoni poi dilapidato nella ripresa; il secondo tempo è stato fatale e ha visto la rimonta dei padroni di casa, che hanno bissato il successo nella semifinale di Coppa (poi vinta) e ora si giocheranno la finalissima regionale contro i reggiani del Castellarano. Al Casumaro rimane qualche rimpianto ma anche la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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