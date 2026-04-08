Gli aspiranti sindaci criticano il primo cittadino, definendo i suoi quattro anni di amministrazione come un periodo di mancanza di risultati concreti. Contestualmente, l’opposizione politica denuncia un progressivo declino della città, puntando il dito su presunti problemi di gestione e sviluppo. Gli slogan e le accuse si susseguono, dando vita a un clima di tensione tra chi sostiene l’attuale amministrazione e chi chiede cambiamenti immediati.

Gli annunci del sindaco Matteo Lepore scatenano gli aspiranti primi cittadini e l’opposizione di palazzo d’Accursio. Al ’piano articolato’ presentato dal sindaco Matteo Lepore "mancano davvero parecchie cose – esordisce il candidato Alberto Forchielli –, ed è tutto in ritardo, fortissimo ritardo. Per ripulire i muri del centro, dopo decenni di incuria, serviranno anni". Forchielli poi si fa una domanda: "Mi chiedo, i soldi da dove vengono? Dai fondi dello stadio, per caso?". E poi lancia una stoccata sarcastica: "Ci aspettiamo presto un’altra conferenza stampa per annunciare la chiusura delle buche nelle strade..". Alberto Zanni, candidato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli aspiranti sindaci: "Lepore, 4 anni di nulla". E l’opposizione attacca: "Una città in declino"

"I problemi di Monza in 40 anni sono rimasti sempre gli stessi": la città vista dagli ex sindaciQuel video che raccontava con le prime pagine dei giornali dell’epoca la Monza che fu sembrava più attuale che mai.

Temi più discussi: Gli aspiranti sindaci: Lepore, 4 anni di nulla. E l’opposizione attacca: Una città in declino; Aiello si candida sindaco a Bologna (ma è un pesce d'aprile con frecciatina); Bologna, il futuro di Grand Tour Italia (l'ex Fico di Farinetti): Lì andrebbe fatto il nuovo stadio o un progetto nuovo, la cittadella del cibo è finita; Le grandi manovre per il voto. Sindaco, la sfida entra nel vivo. Rebus candidati per le 18 liste.

Gli aspiranti sindaci: Lepore, 4 anni di nulla. E l’opposizione attacca: Una città in declinoForchielli: Il sindaco farà una conferenza pure per tappare le buche?. Zanni: Piazza Roosevelt, occhio ai parcheggi. Favia: Ci ha ’copiato’. FdI: Usare la tassa di soggiorno per pulire i muri e ... ilrestodelcarlino.it

Il nuovo corso di Lepore : Piano quinquennale per la cura del centro. E tornano gli alberi in vasoIl progetto del sindaco presentato con tutti gli assessori della giunta: dentro le mura ci sono 133mila abitanti e 53mila residenti, vanno preservati ... bologna.repubblica.it

Bologna, il convegno con il sindaco Lepore sulla sicurezza tra decoro e cura della città: «Dobbiamo fare di più» x.com

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