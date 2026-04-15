La Lega attacca la giunta riccionese | Solo annunci e propaganda fatti pochi Commercianti abbandonati e degrado

La Lega critica la giunta di Riccione, sostenendo che ci sono stati pochi fatti concreti e molti annunci e propaganda. Viene evidenziato il disagio dei commercianti, considerati abbandonati, e l’aumento del degrado nella zona. La formazione politica ha anche espresso scetticismo riguardo alle promesse dell’assessore incaricato, che a gennaio aveva annunciato un piano di interventi per il tratto di viale Dante che collega viale Ceccarini al porto.

“Seppur minimamente convinti, abbiamo dato poco prudentemente credito all’assessore Simone Imola quando dichiarò, nel gennaio 2024, che avrebbe steso un piano progettuale per il nuovo tratto di viale Dante da viale Ceccarini verso il porto. Come volevasi dimostrare erano solo chiacchiere. A.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Degrado, Sos dei commercianti: "Marina trascurata dalla giunta" Leggi anche: L'ex scuola Nicholas Green nel più assoluto degrado, insorse il terzo Quartiere: "Solo 8 anni di annunci" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alberi tagliati a Varese: la Lega attacca: 1.375 in meno, Civati replica: Più piantumazioni; La Lega attacca l’Ue: Paghiamo Putin ma non possiamo comprare gas; La Lega attacca sugli immigrati che delinquono a Ravenna; Lega, Salvini al Federale attacca le assurde regole europee. Italia non va ai Mondiali, Abodi e Lega attaccano Gravina e La Russa va contro Bonucci: PresuntuosoGabriele Gravina non si dimette dalla Ficg dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Ignazio La Russa: A tutto c'è un limite ... virgilio.it Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aulaPolemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si ... milanotoday.it Alanews - video e giornalismo. . Matteo Salvini prende posizione sulle polemiche internazionali: “Se Donald Trump attacca il Papa o il governo italiano, sbaglia”. Il leader della Lega difende il ruolo del Pontefice come guida spirituale e costruttore di pace, sotto facebook Lega, #Salvini al Federale attacca le “assurde regole europee”. x.com