Torna il Castiglioni film festival Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentari
Torna il Castiglioni Film Festival, che si svolge per quattro giorni nelle Logge Vasariane, al Cassero e al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. La manifestazione presenta un concorso di cortometraggi e introduce una sezione dedicata ai documentari. I luoghi simbolo della città si trasformano in set per ospitare film italiani e internazionali, attirando pubblico e professionisti del settore.
di Laura Lucente Le Logge Vasariane, il Cassero, il Teatro Mario Spina: per quattro giorni i luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino diventano set di un festival che ogni anno porta in Valdichiana nomi e opere del cinema italiano e internazionale. Annunciate le date: dal 23 al 26 luglio torna il Castiglioni Film Festival, organizzato da Farrago APS in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale. Il Teatro Cinema Mario Spina ospiterà nei pomeriggi i cortometraggi in concorso, le Logge Vasariane di Piazza del Municipio accoglieranno i talk pre-cena con professionisti... 🔗 Leggi su Lanazione.it
