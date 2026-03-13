Torna il Castiglioni film festival Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentari

Torna il Castiglioni Film Festival, che si svolge per quattro giorni nelle Logge Vasariane, al Cassero e al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. La manifestazione presenta un concorso di cortometraggi e introduce una sezione dedicata ai documentari. I luoghi simbolo della città si trasformano in set per ospitare film italiani e internazionali, attirando pubblico e professionisti del settore.

di Laura Lucente Le Logge Vasariane, il Cassero, il Teatro Mario Spina: per quattro giorni i luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino diventano set di un festival che ogni anno porta in Valdichiana nomi e opere del cinema italiano e internazionale. Annunciate le date: dal 23 al 26 luglio torna il Castiglioni Film Festival, organizzato da Farrago APS in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale. Il Teatro Cinema Mario Spina ospiterà nei pomeriggi i cortometraggi in concorso, le Logge Vasariane di Piazza del Municipio accoglieranno i talk pre-cena con professionisti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Castiglioni film festival. Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentari Articoli correlati Torna il Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglioDal 23 al 26 luglio 2026 Castiglion Fiorentino ospita quattro giorni di cinema, incontri e comunità, in un dialogo costante tra opere, autori e... Napoli, al via NAFAFE’: il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzoParte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai... Tutto quello che riguarda Torna il Castiglioni film festival Dal... Argomenti discussi: Torna il Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglio; Torna il Castiglioni film festival. Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentari.