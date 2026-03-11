Torna il Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglio

Dal 23 al 26 luglio, Castiglion Fiorentino accoglie il Castiglioni Film Festival, un evento di quattro giorni dedicato al cinema. Durante questa manifestazione, si svolgono proiezioni, incontri con autori e momenti di confronto tra il pubblico e le opere presentate. La rassegna si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo la comunità locale e visitatori da diverse zone.

