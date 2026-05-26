Castelvetro porte aperte all' Acetaia Comunale DOP visite e degustazioni gratuite domenica 31 maggio

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si terranno visite guidate gratuite all’acetaia comunale di Castelvetro, con due turni alle 15 e alle 16. Durante l’evento sarà possibile visitare l’acetaia e partecipare a degustazioni senza costi. L’iniziativa è aperta al pubblico e si svolge senza prenotazione.