Castelvetro porte aperte all' Acetaia Comunale DOP visite e degustazioni gratuite domenica 31 maggio
Domenica 31 maggio si terranno visite guidate gratuite all’acetaia comunale di Castelvetro, con due turni alle 15 e alle 16. Durante l’evento sarà possibile visitare l’acetaia e partecipare a degustazioni senza costi. L’iniziativa è aperta al pubblico e si svolge senza prenotazione.
Domenica 31 maggio nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.30 e alle 16.15.L'acetaia comunale di Castelvetro di Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri Assaggiatori della comunità locale della Consorteria dell'Aceto Balsamico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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