Castelvetro porte aperte all’Acetaia Comunale visite guidate e degustazioni domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo, presso l’acetaia comunale di Castelvetro, si svolgeranno visite guidate con due turni alle ore 15 e alle ore 16. Durante l’evento sarà possibile partecipare a degustazioni di aceto balsamico e conoscere il processo di produzione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’accesso è gratuito. È prevista la partecipazione di visitatori interessati a scoprire i metodi tradizionali di lavorazione.

Domenica 29 marzo nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.30 e alle 16.15. L'acetaia comunale di Castelvetro di Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri Assaggiatori della comunità locale della Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Dal 2021 l'Acetaia comunale ha ottenuto l'iscrizione, come produttore, nell'elenco della Denominazione d'origine protetta (DOP) "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena". L'Acetaia Comunale è aperta l'ultima domenica del mese, previa prenotazione entro il venerdì precedente all'apertura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Castelvetro, porte aperte all’Acetaia Comunale, visite guidate e degustazioni domenica 29 marzo. Articoli correlati Porte aperte a Villa Spina: visite guidate nella dimora a due passi dalla Palazzina CineseCon Terradamare, sarà possibile visitare dallo scenografico e sinuoso scalone a doppia rampa al piano nobile, fino al romantico giardino, tra resti... Visite guidate tra i cuniculi di Viterbo Sotterranea e dolci degustazioni a San ValentinoSabato 14 febbraio, giorno di san Valentino, Tesori d'Etruria propone una serie di speciali visite guidate nella Viterbo Sotterranea dedicate a tutti...