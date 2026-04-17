Domenica in Acetaia tour guidati gratuiti nel borgo di Castelvetro

Domenica 26 aprile si terrà un tour guidato gratuito nell'acetaia comunale di Castelvetro, con due turni disponibili alle 15 e alle 16. La visita consentirà ai partecipanti di scoprire il processo di produzione dell'aceto e di conoscere le caratteristiche dell'acetaia situata nel borgo. L'iniziativa fa parte di un evento dedicato alle attività culturali e tradizionali del territorio.

Domenica 26 Aprile nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.30 e alle 16.15.L'acetaia comunale di Castelvetro di Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri Assaggiatori della comunità locale della Consorteria dell'Aceto Balsamico.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Castelvetro, porte aperte all’Acetaia Comunale, visite guidate e degustazioni domenica 29 marzo.Domenica 29 marzo nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15. Alla scoperta dell’Oltretorrente: tour guidati gratuiti per San GiuseppeDopo l’enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l’Oltretorrente...