Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Nocera Inferiore dopo aver evirato il marito mentre dormiva. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di un episodio violento avvenuto durante la notte. La donna è stata condotta in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda è ancora sotto indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna che ha evirato il compagno. L’episodio si è verificato ad Angri. La donna ha compiuto il gesto mentre l’uomo dormiva. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia.Sull’episodio indagano i carabinieri. L’uomo, che ha 41 anni, è ricoverato all’ospedale di Nocera Inferiore in gravi condizioni. La coppia è originaria del Bangladesh. La donna, 35 anni, potrebbe aver prima narcotizzato il compagno per poter agire. È accusata di tentato omicidio. Alex Zanardi, l’omaggio dei media stranieri. La Bbc: “Ha ispirato milioni di persone” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salerno, evirato mentre dorme: arrestata la moglie

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