Roma accoltella il coinquilino al fianco in un appartamento a Centocelle | arrestata una 46enne

Una donna di 46 anni è stata arrestata dopo aver ferito con un coltello il coinquilino nel loro appartamento situato in via delle Acacie, nel quartiere di Centocelle a Roma. L'incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno arrestato la donna. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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