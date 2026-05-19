Roma accoltella il coinquilino al fianco in un appartamento a Centocelle | arrestata una 46enne
Una donna di 46 anni è stata arrestata dopo aver ferito con un coltello il coinquilino nel loro appartamento situato in via delle Acacie, nel quartiere di Centocelle a Roma. L'incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno arrestato la donna. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Una donna ha accoltellato il coinquilino nel loro appartamento di via delle Acacie a Roma, nel quartiere di Centocelle. Ferito al fianco, l'uomo non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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