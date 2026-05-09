Taranto 35enne ucciso al culmine di una lite | sul corpo ferite compatibili con un cacciavite
A Taranto, all’alba, un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita in piazza Fontana, nel centro storico. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite compatibili con l’uso di un cacciavite. Secondo le prime ricostruzioni, l’uccisione sarebbe avvenuta al termine di una lite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.
A Taranto un 35enne è morto dopo essere stato ucciso all’alba in piazza Fontana, nel centro storico della città. Ora le Forze dell'ordine cercano il responsabile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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