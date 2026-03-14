Juve Stabia-Carrarese 1-1 | un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a Castellammare

Nella partita tra Juve Stabia e Carrarese, terminata 1-1, il gol del pareggio è arrivato grazie a un rigore trasformato da Torregrossa. La gara si è disputata a Castellammare di Stabia e ha visto le due squadre affrontarsi con una prima frazione di gioco priva di molte occasioni, mentre nella ripresa la Carrarese ha reagito e ha ottenuto il punto dopo aver subito una rimonta.

Castellammare di Stabia (Napoli), 14 marzo 2026 – Punto d’oro per la Carrarese al “Romeo Menti” dove gli azzurri hanno pareggiato un rimonta un match che li ha visti spettatori passivi nel primo tempo ma autori di una bella reazione nella ripresa. Calabro ha perso all’ultimo momento Zanon, fermato da un problema fisico, e con Bouah non ancora al meglio ha optato sullo spostamento di Belloni in fascia destra. Primo tempo da dimenticare per gli apuani che hanno provato a pressare alto ma senza riuscire a togliere il possesso palla agli avversari e perdendo troppi contrasti a metà campo. Ne è uscito fuori un monologo degli stabiesi, più cattivi e determinati, che già al 3’ sono andati vicini al gol con Ricciardi, libero su una scoperta fascia sinistra, sul cui tiro ha salvato Bleve coi piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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