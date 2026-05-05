Polo Fieristico MMT 2026 a Castellabate | macchine e agricoltura

Dal 30 maggio al 2 giugno si terrà a San Marco di Castellabate la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T. 2026, dedicata alle macchine e all'agricoltura. L'evento prevede esposizioni di attrezzature, prove tecniche e presentazioni di novità nel settore dell'edilizia e dell'agricoltura. La manifestazione si svolgerà presso il polo fieristico locale e coinvolgerà aziende e operatori del settore.

Dal 30 maggio al 2 giugno a San Marco di Castellabate la seconda edizione tra esposizioni, prove tecniche e novità del settore edilizia e agricoltura. Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 maggio al 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate (Sa), va in scena la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., organizzato dall’associazione Giovani Annunziata con il patrocinio del Comune di Castellabate. Un evento che si conferma punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’agricoltura e dell’edilizia, con un’area espositiva di oltre 120mila mq che accoglierà aziende, operatori e visitatori provenienti da tutto il territorio e non solo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Polo Fieristico M.M.T. 2026 a Castellabate: macchine e agricoltura Notizie correlate Le Giornate dell’Agricoltura: a Valledolmo esposizioni di macchine e attrezzature e degustazioni di prodotti tipiciTorna uno degli appuntamenti più attesi del panorama agricolo siciliano: dal 30 aprile al 3 maggio 2026 si terrà a Valledolmo la XXVI edizione delle... Agritech a Bologna: nasce il polo tecnologico per l’agricoltura 4.0L’Università di Bologna potenzia la ricerca nel settore agricolo con l’apertura di nuovi centri tecnologici presso l’Azienda agraria sperimentale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T. - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Verso le Comunali, confronto tra i quattro candidati a sindaco, Battaglia: Rilanciare il brand Reggio Calabria. Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T. : quattro giorni tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del CilentoCastellabate, 4 Maggio - Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 ... sciscianonotizie.it