juan jesus irreperibile apprensione a castel volturno

A Castel Volturno, il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento programmato, suscitando preoccupazione tra lo staff e i compagni di squadra. La sua assenza è stata notata nelle ultime ore, senza che siano state fornite spiegazioni o comunicazioni ufficiali. La situazione ha generato tensione e si attende un suo eventuale intervento o chiarimento.

Ore di apprensione a Castel Volturno per l’assenza del difensore brasiliano Juan Jesus. “Qualche ora di preoccupazione c’è stata. Nessuno è riuscito a mettersi in contatto con Juan Jesus, lo smartphone ha squillato a vuoto per parecchio tempo. Contattato nel pomeriggio il brasiliano ha spiegato di aver avuto un problema da risolvere e per questo motivo non si è presentato a Castel Volturno per l’allenamento. Il Napoli ovviamente lo attende nelle prossime per capire nei dettagli cosa sia accaduto. Difficile a questo punto ipotizzare che sia a disposizione domani al Sinigaglia contro il Como, ma comunque non avrebbe giocato”. Calciomercato Napoli, CdM: “Possibile affare da 30 mln con il Real.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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