Da Castel Volturno arrivano segnali chiari riguardo al futuro di Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, attualmente nel mirino del Napoli. Le indiscrezioni parlano di un possibile accordo già definito tra le parti, anche se ufficialmente non sono stati ancora annunciati dettagli o conferme. La situazione resta sotto osservazione, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni sviluppo.

Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra. Ecco cosa filtra da Castel Volturno in vista dell’estate. La Juve guarda con interesse alle dinamiche delle rivali, mentre il panorama delle panchine italiane si delinea con forza. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il futuro di Antonio Conte appare ormai segnato: il tecnico leccese si appresta a vivere il suo terzo anno all’ombra del Vesuvio. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nonostante le voci di un possibile addio, non ci sono ombre all’orizzonte. L’allenatore pugliese ha scelto di restare in città anche durante il weekend di riposo, segno di un legame profondo con l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex tecnico della Juventus. Ecco cosa filtra da Castel Volturno

Articoli correlati

Conte Napoli, il futuro dell’ex allenatore della Juventus sembra già scritto. Cosa filtra da Castel Volturnodi Redazione JuventusNews24Conte Napoli, il futuro del tecnico salentino sembra essere già stato scritto.

Leggi anche: Conte lascia il Napoli? Riflessioni in corso del tecnico dei partenopei e del club. Cosa filtra da Castel Volturno sul futuro del tecnico

Una selezione di notizie su Conte Napoli

Temi più discussi: Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno; Verona-Napoli 1-2, Conte nel post partita: Ho ancora un anno di contratto qui. De Bruyne dovrebbe allenarsi con noi da settimana prossima; L'obiettivo Champions e il futuro al Napoli: Conte dopo il successo sul Verona; Conte, il futuro al Napoli dipenderà da un fattore importante: le ultime – Rep.

Napoli, il futuro di Conte non è un rebus: filtra già la decisioneMentre l'anno scorso, di questi periodi, il suo futuro rappresentava un rebus per De Laurentiis, adesso la musica appare totalmente diversa. Conte resterà al Napoli fino al 2027, rispettando il propri ... fantacalcio.it

Napoli, futuro blindato con Conte fino al 2027: fumata bianca a maggioA fine stagione il vertice con De Laurentiis, ma il contratto c’è già. Patto del tecnico con squadra e tifosi: 10 finali per la Champions ... napoli.repubblica.it

Mandato via da Conte dopo soli 5 giorni Ora in è in prestito, ma la situazione è drammatica: "Se ne deve tornare subito a Napoli" La SSC Napoli l'ha comprato 2 anni fa per 25 milioni di € giocando 29 partite in un anno. (L'articolo completo nel 1° comment - facebook.com facebook

Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione Arriva la conferma dall'edizione odierna de "La Repubblica", che parla di un incontro a fine maggio tra allenatore e presidente De Laurentiis per fare il bilancio sulla stagione e pr x.com