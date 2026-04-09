Milan l’ennesima sparata di Cassano su Allegri | Non sa allenare parla senza senso e …

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012, ha criticato nuovamente l’attuale allenatore del Milan, con cui ha lavorato per 18 mesi. In un intervento pubblico, Cassano ha affermato che l’allenatore non sa come si allena, parlando senza senso. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, in particolare tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Antonio Cassano, non è un segreto certamente, non stima affatto Massimiliano Allegri. Anzi, non perde occasione per tirargli addosso dei siluri. Lo ha fatto anche durante una delle ultime dirette su 'Twitch' della trasmissione 'Viva el Fútbol', dove l'ex fantasista di Bari Vecchia commenta i temi del calcio italiano e internazionale insieme ad altri due calciatori di Serie A, ovvero Daniele Adani e Nicola Ventola. Cassano, ex attaccante del Milan per un anno e mezzo, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, proprio con Allegri allenatore, già aveva avuto modo di criticare la prestazione del Diavolo allo stadio 'Diego Armando Maradona', contro il Napoli, big match dell'ultima giornata di campionato perso (0-1) da Mike Maignan e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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