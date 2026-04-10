Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese, commentando anche un possibile futuro come commissario tecnico della nazionale. La squadra rossonera, dopo la sconfitta contro il Napoli, si prepara a giocare al ‘Meazza’ con l’obiettivo di riscattarsi. Nel frattempo, il tecnico ha risposto nuovamente a una domanda su questa eventualità, senza rivelare dettagli specifici.

In conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale Domani pomeriggio al ‘Meazza’, avversario l’ Udinese, il Milan sarà chiamato a riscattare la sconfitta col Napoli che ha spazzato via definitivamente le residue speranze Scudetto. A proposito del ko in casa degli azzurri e delle possibili ripercussioni, Massimiliano Allegri ha lanciato l’allarme: “Non dobbiamo farci travolgere dall’emotività, altrimenti succede un disastro – le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero – Non può essere una partita a destabilizzare un’intera annata”. “Un disastro”: Allegri lancia l’allarme prima di Milan-Udinese – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Un disastro”: Allegri fa scattare l’allarme prima di Milan-Udinese e poi risponde a Cassano

“Un disastro”: Allegri fa scattare l’allarme prima di Milan-UdineseIn conferenza stampa il tecnico rossonero ha risposto di nuovo su un suo possibile futuro da CT della Nazionale Domani pomeriggio al ‘Meazza’,...

Milan-Inter, Chivu fa scattare l’allarme Thuram: “Oggi non si è allenato”Thuram out nel derby? Nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Milan, Cristian Chivu esce allo scoperto sulle condizioni dell’attaccante...

Temi più discussi: Serie A: in campo sabato alle 18 Milan-Udinese DIRETTA; Milan, stilato il programma anti Udinese: definite le prossime tappe dopo la conferenza di Allegri; Allegri frena sul posto da ct e chiede calma dopo il ko di Napoli; Allegri: Io ct? Non ci ho pensato. Spero di restare al Milan.

Allegri 'se il Milan si fa travolgere dagli eventi è un disastro'- MILANO, 10 APR - Ci saranno cambiamenti ma, se fosse solo una questione di moduli, sarebbe troppo facile. Una partita non deve destabilizzare il lavoro di un anno. Poi alla fine si faranno le valut ... corrieredellosport.it

Milan-Udinese, le parole di Allegri ammette in conferenza: Non siamo stati troppo braviL'allenatore rossonero si è espresso chiaramente alla vigilia del match contro i bianconeri, tornando anche sulla sconfitta del Maradona ... spaziomilan.it

Domani si gioca Milan-Udinese a San Siro... @totodinatalereal - facebook.com facebook

Le parole di Massimiliano #Allegri nella conferenza stampa pre #MilanUdinese x.com