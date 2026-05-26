Cassano | Allegri ha ingannato il calcio italiano Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi

Notizia in breve

Antonio Cassano ha affermato che Allegri ha ingannato il calcio italiano e che il suo esonero dal Milan potrebbe rappresentare la fine della sua carriera da allenatore. Cassano ha dichiarato che Allegri ha illuso il calcio italiano e che ora potrà allenare solo squadre che lottano per la salvezza. Le sue parole sono state rilasciate in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze.