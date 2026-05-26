Cassano | Allegri ha ingannato il calcio italiano Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Cassano ha affermato che Allegri ha ingannato il calcio italiano e che il suo esonero dal Milan potrebbe rappresentare la fine della sua carriera da allenatore. Cassano ha dichiarato che Allegri ha illuso il calcio italiano e che ora potrà allenare solo squadre che lottano per la salvezza. Le sue parole sono state rilasciate in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze.

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Antonio Cassano spiega perché per Allegri l'esonero al Milan può segnare la fine della sua carriera: "Ha abbindolato il calcio italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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