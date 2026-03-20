Allegri ha la ricetta per risollevare il calcio italiano | Inutile imitare paesi con culture diverse

L'allenatore ha commentato alla vigilia di Milan-Torino, affermando che per migliorare il calcio italiano non serve imitare altri paesi con tradizioni calcistiche differenti. Ha sottolineato che non è utile denigrare lo stile e le caratteristiche del calcio nostrano, indicando che la soluzione non sta nel cercare modelli esterni. Le sue dichiarazioni sono state fatte prima dell'incontro tra le due squadre.

Allegri ha parlato alla vigilia di Milan-Torino e ha dato la sua ricetta per risollevare il calcio italiano: "Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano. La difesa fa parte della nostra storia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Allegri: “Inutile imitare Paesi con culture calcistiche diverse e denigrare il calcio italiano. La difesa fa parte della nostra storia”Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match di domani contro il Torino. Ricetta del cuore, ponte di sapori tra culture diverseDalle cartellate pugliesi decorate con zuccherini colorati alle delicate forme intagliate della tradizione sarda e al trilece della tradizione... Altri aggiornamenti su Allegri ha la ricetta per risollevare... Temi più discussi: Milan, Allegri traccia la via: Dobbiamo vincere altre cinque partite e l’Inter deve perderle..; Milan, Allegri pensa a ben quattro rinforzi: il piano per l’estate; Milan, provaci! Le basi per vincere. I rinforzi per puntare in alto; Branchini | Allegri non ha mai pensato di vincere lo Scudetto Poi la ramanzina a Leao. I recuperi costringono il Milan. Allegri ha una ricetta per correre più veloceLa vittoria di misura dell’Inter contro il Lecce e il pareggio del Napoli contro il Parma costringono, in qualche maniera, il Milan a non fallire l’appuntamento con il Como di questa sera; i rossoneri ... tuttomercatoweb.com Allegri, il calcio è semplice: L’Inter deve perdere e il Milan vincere. Tutte queste chiacchiere…La ricetta del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la Lazio: Per noi è importante perché ci consentirà di fare un passettino in avanti ... tuttosport.com Ha parlato così #Allegri nella conferenza stampa della vigilia di #MilanTorino "A Leao ho detto che pulisic non lo ha servito perchè, semplicemente, non lo ha visto! Dopo una lite c'è sempre la pace, ora è tutto a posto, dobbiamo rimanere sereni e dobbia - facebook.com facebook « » La conferenza stampa di Massimiliano #Allegri alla vigilia di #MilanTorino: il monito per la squadra, la situazione Leao-Pulisic e la corsa scudetto E su Modric… #milan #milanpress x.com