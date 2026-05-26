Casper Ruud | Pensavo anche a Sinner e Alcaraz in Australia Ho avuto una specie di colpo di calore

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il suo primo turno a Parigi, il tennista ha rischiato di perdere il match contro un avversario russo, arrivando a un passo dalla vittoria in tre set, ma si è sentito male a causa di un colpo di calore causato dalle alte temperature.

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Tanti i rischi corsi da Casper Ruud nel suo match di primo turno contro il russo Roman Safiullin. Il norvegese, vicinissimo a chiudere i tre set, si è ritrovato vittima di un colpo di calore dovuto alle temperature alte presenti in questi giorni a Parigi. Un tema, questo, del quale si è dibattuto e si dibatterà ancora, ma intanto Ruud è riuscito a vincere al quinto set dopo una partita decisamente poco convenzionale. Dopo aver sottolineato che problemi simili li ha avuti Safiullin: “ Come sappiamo, c’è una vampata di caldo al momento, e questo può causare un po’ di problemi. Ho avuto una specie di colpo di calore. Ho sperimentato una cosa simile alcuni anni fa a Washington, quando mi sono dovuto ritirare nel terzo set per quel motivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Casper Ruud: “Pensavo anche a Sinner e Alcaraz in Australia. Ho avuto una specie di colpo di calore”
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