Dopo diverse partecipazioni senza successo, il tennista norvegese riesce a raggiungere per la prima volta la finale agli Internazionali d’Italia di Roma, torneo che si svolge al Foro Italico. La manifestazione del 2026 ha rappresentato un passo importante nella sua carriera, rompendo un tabù che durava da tempo. Nel corso di un’intervista, Ruud ha commentato la crescita di due avversari, sottolineando come questa situazione lo abbia in qualche modo frustrato.

Casper Ruud centra, finalmente, la sua prima finale agli Internazionali d’Italia di Roma. L’edizione 2026 del torneo che si disputa al Foro Italico ha spezzato il tabù che sembrava impedire al tennista norvegese di raggiungere l’ultimo atto del torneo della capitale. Sarà la volta buona per mettere le mani sul trofeo? Lo scopriremo solamente domenica. Per il momento Ruud ha rifilato un secco 6-1 6-1 al nostro Luciano Darderi e ora attende di capire chi uscirà vittorioso dalla semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev che si concluderà domani (con l’altoatesino avanti 4-2 nel terzo parziale). Ovviamente la possibilità di affrontare... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casper Ruud ammette: “La crescita di Sinner e Alcaraz è stata frustrante per me”

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