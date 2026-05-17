Al Foro Italico di Roma si prepara una giornata di tennis intensa. Oltre alla sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud, sono in programma anche incontri di doppio con la partecipazione di Bolelli e Vavassori. La manifestazione si presenta come un momento importante del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati italiani e internazionali. La giornata si prospetta ricca di emozioni, con diverse partite che potrebbero influenzare l’andamento complessivo della competizione.

Giornata italiana a dir poco al Foro Italico di Roma. Già, perché non sarà solo tempo di Jannik Sinner contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia 2026. Quasi a mò di antipasto, alle 14:00, dunque ben prima delle 17:00, ci sarà l’ultimo atto del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, in quello che ormai è un classico. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalla sfida che tutti hanno bramato per due, intensissimi giorni. Sinner, infatti, arriva all’ultimo atto dopo la lotta furiosa contro Daniil Medvedev, una vittoria arpionata tra pioggia, sera, campo lento, difficoltà, fatica, sospensione, ripresa pomeridiana e successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner alla conquista di Roma contro Casper Ruud. E anche Bolelli/Vavassori sognano

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Sinner trionfa in semifinale, ora attende Ruud per il titolo!

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