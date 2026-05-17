Jannik Sinner alla conquista di Roma contro Casper Ruud E anche Bolelli Vavassori sognano

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico di Roma si prepara una giornata di tennis intensa. Oltre alla sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud, sono in programma anche incontri di doppio con la partecipazione di Bolelli e Vavassori. La manifestazione si presenta come un momento importante del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati italiani e internazionali. La giornata si prospetta ricca di emozioni, con diverse partite che potrebbero influenzare l’andamento complessivo della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata italiana a dir poco al Foro Italico di Roma. Già, perché non sarà solo tempo di Jannik Sinner contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia 2026. Quasi a mò di antipasto, alle 14:00, dunque ben prima delle 17:00, ci sarà l’ultimo atto del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, in quello che ormai è un classico. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalla sfida che tutti hanno bramato per due, intensissimi giorni. Sinner, infatti, arriva all’ultimo atto dopo la lotta furiosa contro Daniil Medvedev, una vittoria arpionata tra pioggia, sera, campo lento, difficoltà, fatica, sospensione, ripresa pomeridiana e successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner alla conquista di roma contro casper ruud e anche bolelli vavassori sognano
© Oasport.it - Jannik Sinner alla conquista di Roma contro Casper Ruud. E anche Bolelli/Vavassori sognano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner trionfa in semifinale, ora attende Ruud per il titolo!

Video Sinner trionfa in semifinale, ora attende Ruud per il titolo!

Sullo stesso argomento

Internazionali, quando gioca Sinner contro Ruud. In campo anche Bolelli e Vavassori | Orario e dove vedere in tv (anche in chiaro)A Roma è il momento della finale degli Internazionali con protagonista Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo.

Pronostico e quote Jannik Sinner – Casper Ruud, finale Roma 17-05-2026 ore 17:00Jannik Sinner e Casper Ruud si giocheranno il titolo degli Internazionali d’Italia domenica pomeriggio sul campo campo centrale del Foro Italico.

jannik sinner jannik sinner alla conquistaJannik Sinner alla conquista di Roma contro Casper Ruud. E anche Bolelli/Vavassori sognanoGiornata italiana a dir poco al Foro Italico di Roma. Già, perché non sarà solo tempo di Jannik Sinner contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia ... oasport.it

jannik sinner jannik sinner alla conquistaDiretta | Sinner Medvedev (risultato 2-1): Jannik conquista la finale! (Internazionali d’Italia 2026)Diretta Sinner Medvedev Internazionali d’Italia 2026 streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orario e risultato live della semifinale a Roma. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web