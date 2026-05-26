Il governo spagnolo ha affermato di rispettare la presunzione di innocenza nel procedimento che riguarda l’ex premier, indagato per traffico di influenze e altri reati legati al salvataggio di una compagnia aerea. La posizione ufficiale è che il processo continuerà fino al 2027, senza pregiudizi o interferenze. La vicenda coinvolge l’ex premier in relazione a questioni di influenza e decisioni governative passate.

Il governo spagnolo continua a difendere il principio della presunzione di innocenza nel caso che vede coinvolto l’e x premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. “E’ il momento che la giustizia faccia il suo lavoro. Abbiamo rispetto e fiducia nel lavoro della giustizia”, ha detto la portavoce dell’esecutivo Elma Saiz incalzata dai cronisti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Saiz ha messo in risalto “l’eredità” politica di Zapatero e ha difeso ancora una volta “la trasparenza” del salvataggio di Plus Ultra che, ha detto, ha seguito “criteri tecnici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Zapatero, il governo spagnolo: “Rispettiamo la presunzione d’innocenza, avanti fino al 2027”

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