Durante un intervento alle Camere, il primo ministro ha ribadito la volontà di proseguire con l’attuale orientamento politico fino al 2027, sottolineando che nessuno può prevedere con certezza l’esito delle prossime elezioni o affermare di conoscere il futuro. Ha invitato a una sfida alla vera politica, senza fornire dettagli sui possibili sviluppi o scadenze. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di continuità politica annunciata dal governo.

Nessuno può dire chi vincerà le elezioni politiche tra un anno e mezzo, cosi come nessuno può avere certezze assolute su niente. Quasi certo è che se Giorgia Meloni dopo il referendum, avesse trovato la scusa e la scorciatoia per andare alle elezioni anticipate le avrebbe vinte. Ma ha deciso di percorrere un’altra strada: quella della responsabilità nazionale, che viene prima degli interessi politici soggettivi. E’ questa la vera sintesi del suo discorso oggi alle Camere, che ha toccato diversi punti. Che si possono sintetizzare in alcuni segmenti. “Saremo al governo fino alla fine, ci siamo e ci resteremo”. Meloni non farà rimpasti, non andrà al Colle per chiedere elezioni anticipate “Saremo al governo fino alla fine, ci siamo e ci resteremo “, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Vi sfido alla vera politica, andiamo avanti fino al 2027”: Meloni alle Camere ribadisce la linea del governo

Meloni alla Camera: “Governo c’è fino alla fine, non scappo”. E alle opposizioni: “Vi sfido”Referendum, politiche di governo, riforme, posizione politica troppo pro Usa rispetto alle grandi crisi internazionali.

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