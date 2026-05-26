L’area industriale di Taranto, dove si trova lo stabilimento Ilva, è stata gestita attraverso ventitré decreti emergenziali approvati da otto diversi governi. La società è ancora sotto amministrazione straordinaria, dopo il sequestro disposto dalla magistratura nel 2012. Da allora, la gestione è cambiata più volte, ma l’attività dello stabilimento è proseguita comunque nel tempo.

Ventitré decreti emergenziali e otto governi diversi hanno segnato la gestione dell’area industriale di Taranto, dove l’Ilva continua a operare sotto amministrazione straordinaria dopo il sequestro deciso dalla magistratura nel 2012. La vicenda siderurgica pugliese rappresenta un caso di studio sulla gestione delle crisi industriali in Italia. Dalla decisione dei magistrati di sequestrare l’area a caldo, basata su perizie che collegano le emissioni dell’impianto a impatti sanitari e ambientali, la fabbrica è entrata in una fase di stallo permanente. In questo arco temporale, lo Stato ha alternato commissariamenti a due diverse amministrazioni straordinarie, cercando soluzioni attraverso una serie ininterrotta di interventi legislativi d’urgenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ilva: 23 decreti e 8 governi per una crisi senza fine

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