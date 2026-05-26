Caso Garlasco Lovati a processo | i figli Giarda chiedono 116mila euro

Notizia in breve

I figli di una persona coinvolta nel caso Garlasco hanno presentato una richiesta di 116 mila euro. Le nuove indagini a Pavia sono in corso e potrebbero influenzare il processo per diffamazione. Lovati, coinvolto nelle indagini, ha promesso di fornire prove sulla presunta macchinazione avvenuta nel 2017. Le indagini mirano a chiarire eventuali elementi di responsabilità o manipolazione legati a quella vicenda.