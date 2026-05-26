Caso Garlasco Lovati a processo | i figli Giarda chiedono 116mila euro
I figli di una persona coinvolta nel caso Garlasco hanno presentato una richiesta di 116 mila euro. Le nuove indagini a Pavia sono in corso e potrebbero influenzare il processo per diffamazione. Lovati, coinvolto nelle indagini, ha promesso di fornire prove sulla presunta macchinazione avvenuta nel 2017. Le indagini mirano a chiarire eventuali elementi di responsabilità o manipolazione legati a quella vicenda.
? Domande chiave Come influenzeranno le nuove indagini di Pavia il processo per diffamazione?. Quali prove promette di svelare Lovati riguardo alla macchinazione del 2017?. Perché i fratelli Giarda chiedono un risarcimento così elevato allo studio legale?. Cosa accadrà se le accuse sulla gestione delle indagini di Sempio emergeranno?.? In Breve I fratelli Fabio ed Enrico Giarda chiedono 116mila euro di risarcimento danni.. L'udienza processuale a Milano è stata fissata per il 14 settembre.. Lovati contesta le indagini del 2016 riguardanti il DNA di Andrea Sempio.. La difesa ha chiesto di consultare gli atti della Procura di Pavia.. Il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di Massimo Lovati per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, fissando l’udienza processuale per il prossimo 14 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Garlasco, Lovati torna a parlare e boccia ancora le perizie che coinvolgono Sempio
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