Durante l’audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, l’ex sottosegretario alla Giustizia ha definito la sua posizione come una vittima, criticando quella che ha chiamato una “leggerezza imperdonabile”. La discussione si è concentrata sul caso Delmastro, con la difesa che ha sottolineato la propria innocenza e ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti. La seduta si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.

Si è tenuta davanti allaCommissione parlamentare Antimafial’audizione dell’ex sottosegretario alla Giustizia,AndreaDelmastroDelle Vedove.L’esponente di Fratelli d’Italia, tornato semplice deputato dopo le dimissioni scattate in seguito all’inchiesta deIl Fatto Quotidiano, è stato chiamato a rispondere della sua partecipazione nella società “Le Cinque Forchette“, nata per gestire il marchio “Bisteccheria d’Italia“. Tra i soci ancheMiriam Caroccia, figlia diMauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e riciclaggio aggravato dal metodo mafioso per conto delclan Senese.Delmastro ha scelto di non fare dichiarazioni spontanee e di sottoporsi direttamente alledomande dei parlamentari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, la difesa in Antimafia: ‘Un’imperdonabile leggerezza, sono una vittima’

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