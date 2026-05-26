Il ministro ha dichiarato di non conoscere Mauro Caroccia, aggiungendo che se ne fosse stato a conoscenza avrebbe evitato di creare una società con lui e di frequentare i suoi locali. Ha anche definito “imperdonabile” la sua leggerezza politica, sostenendo che bastava una ricerca su Google per scoprire chi fosse. La dichiarazione si riferisce a un coinvolgimento nel settore della ristorazione e a un presunto errore di valutazione personale.

“ Non sapevo chi fosse Mauro Caroccia. Se l’avessi saputo, non solo non ci avrei fatto una società, ma non sarei nemmeno andato a mangiare nel suo locale. Poi ho visto che bastava digitare su Google, è stata un’ imperdonabile leggerezza politica “. È questa, in sintesi, l’autodifesa di Andrea Delmastro di fronte alla Commissione parlamentare Antimafia, dove l’ex sottosegretario alla Giustizia è stato ascoltato in audizione sullo scandalo della “Bisteccheria d’Italia” sollevato dal Fatto, che lo ha costretto alle dimissioni. Ai numerosi parlamentari che gli hanno chiesto come sia stato possibile, per un esponente di governo, aprire un ristorante con la figlia del prestanome del clan Senese, l’esponente di Fratelli d’Italia risponde scaricando la responsabilità su altre figure: “Nessuno mi ha mai adombrato neanche solo un dubbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bisteccheria d’Italia, Delmastro: “Mi sento vittima, non sapevo chi fosse Caroccia. Bastava guardare su Google, imperdonabile leggerezza politica”

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