Casertana rivoluzione in panchina | Coppitelli verso l’addio dopo i playoff

La Casertana si appresta a cambiare allenatore dopo i playoff, con Federico Coppitelli vicino all’addio. Sebbene l’incontro ufficiale non si sia ancora svolto, si pensa che il suo contratto non verrà rinnovato. La società sembra aver deciso di voltare pagina, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. La scelta di cambiare guida tecnica arriva in un momento di transizione per la squadra.

La Casertana si prepara a voltare pagina. Anche se il confronto ufficiale con Federico Coppitelli non è ancora avvenuto, la sensazione è che il futuro dell’allenatore sia ormai segnato: il rinnovo del contratto non dovrebbe arrivare.Una decisione maturata ai vertici del club rossoblù dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Play Off, Casertana-Atalanta U23: i convocati di mister CoppitelliSono stati annunciati i 25 giocatori convocati dall'allenatore per la partita di playoff tra la squadra di casa e l’Atalanta U23.

Casertana-Salernitana, Coppitelli suona la carica: “Vogliamo passare il turno”Domani si gioca l’andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff tra la Casertana e la Salernitana, con la partita che si svolgerà allo...

Casertana, rivoluzione in panchina: Coppitelli verso l’addio dopo i playoffLa dirigenza rossoblù avrebbe deciso di cambiare allenatore. Nel mirino Guidi, Longo e Buscè. Intanto il club lavora già alla nuova squadra ... casertanews.it

Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltoneDopo lo 0-0 contro la Casertana, risultato che ha probabilmente ridimensionato le ambizioni di primo posto del Catania - anche alla luce della sconfitta nello scontro diretto con il Benevento - nelle ... tuttomercatoweb.com