Domani si gioca l’andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff tra la Casertana e la Salernitana, con la partita che si svolgerà allo stadio ‘Pinto’. La squadra di Coppitelli si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di superare il turno, mentre il tecnico ha espresso la volontà di ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione delle due formazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Vigilia di play off per la Casertana che domani affronterà al ‘Pinto’ la Salernitana nell’andata del Primo Turno della Fase Nazionale. A presentare la gara mister Coppitelli. “Siamo consapevoli – ha detto il tecnico dei Falchetti – che non è una gara come le altre. Vogliamo regalare qualcosa di importante alla città. Condivideremo le nostre emozioni con la gente. Pressione psicologica? Penso che siamo contenti di essere dove meritiamo riguardo al turno. La squadra fino ad ora ha giocato due gare non semplici. Ci sarebbe dispiaciuto non qualificarci. Onestamente se la pressione è più sulla Salernitana non mi interessa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana-Salernitana, Coppitelli suona la carica: “Vogliamo passare il turno”

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