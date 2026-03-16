Turismo e affitti brevi stangata per le piccole strutture | tasse al 26% e multe fino a 8mila euro

A Viterbo, i proprietari di case affittate ai turisti devono affrontare nuove regole e aumenti fiscali. Le tasse sugli affitti brevi sono salite al 26 per cento e sono previste multe fino a ottomila euro per chi non si conforma alle normative. Queste modifiche, introdotte quest'anno, complicano la gestione delle piccole strutture e potrebbero portare alla chiusura di molte attività di affitto.

Tra l'aumento della cedolare secca e i nuovi obblighi sulla sicurezza, i proprietari del turismo "casalingo" di Viterbo tremano?Per chi affitta una casa ai turisti a Viterbo è finita l'epoca delle regole semplici. Quest'anno i proprietari devono fare i conti con una serie di novità che pesano sul portafoglio e che rischiano di spingere molti a chiudere, proprio mentre la città avrebbe bisogno di più spazio per accogliere i visitatori.?La vera novità che sta preoccupando tutti è l'aumento della cedolare secca. Per chi gestisce più di un appartamento, la tassa sui guadagni è passata dal 21 al 26 per cento. Una spesa in più che si somma ai costi per mettersi in regola con la sicurezza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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